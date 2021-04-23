Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı oyuncusu Attila Szalai, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer listesine girmeyi başardı. İngiliz basını, Napoli ve Lazio'nun ardından Premier Lig'den Leicester City, Aston Villa ve Newcastle United'ın da 23 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği öne sürdü.

20 MİLYON EURO

Slazai'nin sarı-lacivertliler ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanarya, 23 yaşındaki başarılı stoperin olası satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor.