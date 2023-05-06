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T ile Başlayan Kız İsimleri

Anne ve baba adayları, kızlarına hayatı boyunca kullanacakları ismi seçerken, diğer yandan bu sürecin en duygusal ve en heyecan verici sürecini yaşıyor. T ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atarak siz de kızınız için en anlamlı ismi bulabilirsiniz. İşte T harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

T Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Taçnur: Işıktan taç,

Tafdil: Birini diğerinden üstün tutma

Taflan: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki türü

Tafte: Bükülmüş, katlanmış olan

Tahire: Gün doğusundan esen rüzgar

Talia: Güzel, şirin, şans, kısmet

Talibe: Talep eden arayan, isteyen

Taliha: Şans, talih

Taliye: Sonradan gelen

Talya: Doğanın uyanışı

Tamara: Van gölü efsanesinde adı geçen kız

Tamay: Dolunay

Tan: Gün doğmadan önceki alacakaranlık

Tanay: Secde eden

Tandan: Tan vaktinde doğan

Tane: Adet

Tanegül: Biricik gül

Tanem: Benim tanem, birtanem anlamında

Tansel: Sabah aydınlığı

Tanseli: Tan seli.

Tansu: Göklere yakışır

Tanyel: Katıksız, arı, seçilmiş

Tanyeli: Tan vakti esen yel

Tanyeri: Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer

Tanzer: Güneş doğduğunda gökyüzünün aldığı kızıl renk

Tara: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad

Tardu: Armağan, hediye

Tatar: Bir Türk kavmi

Tatu: Barış,

Taybe: Medine-i Münevvere

Taylan: Uzun boylu

Tayyibe: Helal, çok temiz olan

Taze: Körpe, genç

Tazegül: Yeni açan gül

Tebessüm: Gülümseme, hafif gülme durumu

Tecella: Görünme

Tecen: Mağrur, gururlu

Tecer: Becerikli

Tekgül: Biricik gül anlamında

Tenay: Teni ay gibi parlak

Tennur: Yüksek, ulu

Tezel: Eli tez

Tezer: Hızlı, çevik

Tomris: Savaşçı kadın hükümdar

Tuba: Cennette bulunduğuna inanılan ağaç

Tuğçe: 1) Hakanın eşi. 2) Küçük ve güzel tuğ.

Tuna: Çok bol, gösterişli, Avrupa’nın ikinci büyük ırmağı

Tunay: Gece doğan ay

Tülay: Tülden yapılmış ay

Tülin: Ayın çevresindeki hale

Tümay: Dolunay

Tünay: Gece doğan ay

Türkan: Benzerlerinin arasında ayrılan

Türkü: Hece vezniyle yazılmış koşuk

Tüzün: Düzenli, doğru

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