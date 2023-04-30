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Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

İngiltere Kralı 3. Charles için 6 Mayıs'ta Westminster Katedrali'nde düzenlenecek taç giyme töreninde monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler de görev yapacak.

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  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    İngiltere Kilisesi'nin en üst ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu'nun resmi ofisi Lambeth Sarayı, taç giyme töreninin dini ayin kısmına ilişkin detayları paylaştı.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Buna göre "Hizmet Etmeye Çağrıldı" adını taşıyan dini töreni Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetecek. Ayin, tanıtma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşacak.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Ayinin tanıtma kısmından önce katedrale Hristiyan mezheplerinin dini liderleri, farklı dinlerin ve mezheplerinin liderleri, Kral'ın devlet başkanı olduğu 15 ülkenin temsilcileri ve kilise korosu girecek.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Ardından gelen Kral ve Kraliçe'yi monarşi tarihinde ilk kez gençlere verilen önemi göstermek amacıyla genç bir koro üyesi karşılayacak.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    KRALİYET MÜCEVHERLERİNİ MÜSLÜMAN LORDLAR SUNACAK

    Açıklamaya göre, Kraliçe Elizabeth'in taç giydiği günden bugüne değişen İngiltere'yi göstermek için başka yenilikler de ayinde ilk kez görülecek.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Genç koro üyesince karşılanacak Kral, kendisi için yazılan duayı herkesin duyacağı şekilde okuyacak. Kral'ın başkanı olduğu devletlerin hükümetleri adına İncil'deki Koloselilere Mektup bölümünü Hindu olan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak okuyacak.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Kral, yeni yazılmış yemin metnini okuyacak ve törende ülkenin yerel dillerinden Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesi ilahiler söylenecek.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Törenin "Lordların bağlılık bildirmesi" bölümü ise "Halkın bağlılık bildirmesi" olarak değiştirildi. Bu bölümde töreni televizyondan izleyenlerin bağlılık yemini etmesi için ekranlara yemin metni yansıtılacak.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Monarşi tarihinde ilk kez törende kadın rahipler de görev yapacak. Törende Londra Piskoposu Sarah Mullally, Dover Piskoposu Rosu Hudson-Wilkin ve Chelmsford Piskoposu Gulnar Eleanor Francis-Dehqani görev alacak.

     

     
  • Taç giyme töreninde bir ilk: İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler törende yer alacak

    Tarihte ilk kez Kral'a dünyevi ve dini görevlerini temsil eden aksesuarlar (Kraliyet mücevherleri), Hristiyan olmayan kişilerce sunulacak. Bu aksesuarları törenin taç giyme ve kuşanma bölümünde Müslüman, Yahudi, Hindu ve Sih Lordlar Kamarası üyeleri Kral'a sunacak.

    Müslüman Lord Syed Kamall, koluna takılacak manşetleri Kral'a takdim edecek.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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