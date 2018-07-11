Tac Mahal'de cuma namazına yasak

Dünyanın yedi harikasından biri olan Agra kentindeki anıt mezar Tac Mahal'de yer alan mescitte şehir dışından gelenlerin cuma namazı kılmaları yasaklandı.

Hindustan Times'da yer alan habere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletinin Agra kentindeki Tac Mahal türbesinde bulunan mescitte, şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan bir karar aldı.

AA'nın haberine göre, Mahkeme yetkilileri, kararın gerekçesini, "Tac Mahal'in dünyanın yedi harikasından biri olduğu ve bu yüzden korunması gerektiği" şeklinde açıklayarak, "Agra'da birçok cami var. Namaz kılmak isteyenler orada kılabilir." ifadelerini kullandı.

Karara göre, Tac Mahal'deki mescitte cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar, Agra'da yaşadığını ispatlamak için belge göstermek zorunda olacak.

TÜRK MİMARİSİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Tac Mahal, Babür Şah'ın kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu'nun 6. hükümdarı Şah Cihan tarafından 1631'de 14. çocuklarını doğururken ölen eşi Ercümend Banu Begüm'ün anısına yaptırıldı. İmparatorluğun o dönemki başkenti olan Agra kentinde Yamuna Nehri'nin kıyısında 1632'de inşasına başlanan eser, 20 yılda tamamlandı.

Eserin inşasında, Şah Cihan tarafından İstanbul'dan davet edilen mimarlar Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile Hindistan ve Orta Asya'nın çeşitli yerlerinden getirilen yapı ustaları, duvarcılar, kakmacılar, hattatlar ve sanatkarlar çalıştı.

Türk-İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılan, beyaz mermerden yapılan Tac Mahal, 82 metrelik kubbesiyle dikkati çekiyor.

"DÜNYADA AŞK İÇİN YAPILMIŞ EN BÜYÜK VE EN GÜZEL ANIT"

Türbenin içinde Ercümend Banu Begüm ile Şah Cihan'ın sandukaları yer alırken, mezarlar avlu düzeyindeki mezar odasında bulunuyor.

"Dünyada aşk için yapılmış en büyük ve en güzel anıt" olarak da tanımlanan Tac Mahal'in adının, Ercümend Banu'nun lakabı olan Mümtaz Mahal'den geldiği ifade ediliyor.

Tac Mahal, İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı tarafından 6 yıllık oylama sonucu belirlenen ve 2007'de açıklanan "Dünyanın Yeni 7 Harikası" arasında da yer alıyor.