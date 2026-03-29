        Taciz davasındaki mağdur, kazada ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Taciz davasındaki mağdur, kazada ağır yaralandı

        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki T.T. ağır yaralandı. T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu öğrenildi

        Giriş: 29.03.2026 - 10:33
        Taciz davasındaki mağdur, kazada yaralandı
        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.T, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Öte yandan, yaralı T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu öğrenildi.

        GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kazayla ilgili başlatılan tahkikatın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, kazanın Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele-Trabzon istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "28 Mart 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinde bir aracın yayaya çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Kazaya karışan araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat, çok yönlü olarak titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

