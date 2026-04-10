        Haberler Gündem Güncel Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada yeni gelişme! | Son dakika haberleri

        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada yeni gelişme!

        CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un erkek arkadaşının ifadesinden çarpıcı detaylar çıktı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.04.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Erkek arkadaşı tanık olarak dinlendi

        CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Soruşturmayı derinleştiren Görele Cumhuriyet Başsavcılığı Tuana'nın erkek arkadaşı Dağhan Batın Cebeci'nin ifadesini aldı.

        Görelespor U18 futbol takımı oyuncusu olan Dağhan Batın Cebeci, 9 Nisan 2026 tarihinde Başsavcılığa verdiği ifadede, “Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim.” dedi.

        "OĞLUM KENDİNİ TEHLİKEYE ATMA"

        Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan Cebeci ifadesinde şunları söyledi:

        “Babam Murat Cebecinin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana ‘Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma’ şeklinde söylemişti.”

        Dağhan’ın bu ifadeleri, Tuana’nın annesi Nuray Torun’un “Kızımın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci, oğlu olan Dağhan'a Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin dediğini öğrendim.” şeklinde Görele Başsavcılığına verdiği ifadeyi akıllara getirdi.

        SEVGİLİSİ TUANA'YA ÇARPAN KİŞİYİ TANIYOR

        İfadedeki çarpıcı bir detay da Tuana'nın erkek arkadaşının Tuana'nın ölümüne sebep olan kazayı yapan kişiyi tanıyor olması oldu. Dağhan şöyle dedi: "Tuana Elif Gülüşan bizim ilişkimiz boyunca özellikle son zamanlarda bana olağan dışı bir durumdan bahsetmedi. Adem Hasbaş ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum. Ben ismini daha önce Tuana Elif Gülüşan'dan hiç duymamıştım. Tanıştıklarını düşünmüyorum. Ben de Adem Hasbas' sadece selam verecek kadar tanırım. Olay günü Tuana Elif Gülüşan’ın neden sahile gitmek istediği konusunda hiçbir fikrim yoktur."

        Tuana'ya ve aileye şikayeti geri çekmeleri konusunda bir yönlendirme olduğu iddiaları da soruşturulmaya devam ediliyor.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de şantiye şefi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

        İstanbul Maltepe'de inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5'inci katta cep telefonuyla çekim yaparken düştüğü öne sürülen şantiye şefi Levent Acar (52), hayatını kaybetti.

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        16 yılın en zorlu seçimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Birbirlerini sildiler
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
