Taçlarını reddeden kraliçelerin ardından yeni ABD güzeli seçildi
2023 ABD Güzellik Kraliçesi ve 2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi'nin ünvanlarını reddetmelerinin ardından 2024'ün en güzeli seçildi. Alma Cooper, 2024 ABD Güzeli tacını taktı
ABD'de güzellik kraliçelerinin art arda taçlarını reddetmelerinin ardından yeni güzellik yarışması düzenlendi. 2024 ABD Güzeli Alma Cooper oldu.
Los Angeles'ta düzenlenen yarışmada Michigan eyaletinin güzeli olarak yarışan Alma Cooper, birincilik tacını taktı.
22 yaşındaki yeni kraliçe, Stanford Üniversitesi'nden veri bilimi alanında yüksek lisans dereceli.
Alma Cooper, Noelia Voigt'un oldukça tartışmalı şekilde tacını iade etmesinin ardından mayıs ayında tacı devralan Savannah Gankiewicz'den tacını aldı.
Yarışmada Kentucky eyaletinin güzeli Connor Perry, ikincilik ünvanını aldı.
Oklahoma eyaletinin güzeli Danika Christopherson da yarışmanın üçüncüsü oldu.
ABD'de güzellik yarışmaları bir süredir tartışmalı geçiyor.
Noelia Voigt, eylül ayında verilen 2023 ABD Güzeli (Miss USA 2023) ünvanını mayıs ayı başlarında bırakmıştı.
Noelia Voigt
Noelia Voigt, yaptığı açıklamada; "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.
Noelia Voigt'in ünvanı bırakmasının ardından birincilik, Savannah Gankiewicz'e devredilmişti.
UmaSofia Srivastava
Noelia Voigt'den iki gün sonra da UmaSofia Srivastava 2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) ünvanını bıraktığını açıklamış, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti.