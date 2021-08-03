Milli güreşçimiz Taha Akgül, bir kez daha altın madalya için mindere çıkıyor. İşte 125 kiloda mücadele edecek Taha Akgül'ün möaçı ile ilgili bilgiler...

TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN?

Taha Akgül'ün karşılaşması 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında yapılacak. Mücadele TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

HEDEF ALTIN MADALYA

Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.

Taha, olimpiyatlarda psikolojik faktörün önemine işaret ederek, "Artık herkes fizik olarak hazır. Olimpiyatlara tüm ülkeler fiziksel ve kondisyon olarak hazır geliyor. Herkes iyi hazırlanıyor çünkü burası olimpiyat; sporun zirvesi, dünyadaki en büyük organizasyon. Mental açıdan fark yaratanların başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha, "Olimpiyatlarda 'psikolojik olarak gerçekten inanan, ben burada madalya alacağım' diyen başarılı oluyor. Hatta o gün biraz normalin üstünde davranmak gerekiyor. Çünkü normal bir psikolojiyle orayı kaldırmak, madalya almak gerçekten zor. Biraz normalin üstünde bir psikoloji gerekiyor. Bunu başarabilen orada madalyayı alıp şampiyon olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.