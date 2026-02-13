Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Bakan Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Akgül ve Kayaalp, Bakan Bak ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede güreşin geleceği, milli takım kampları, tesisleşme çalışmaları, projeler gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı, Türk güreşinin sürdürülebilir başarısı adına fikir alışverişinde bulunuldu.