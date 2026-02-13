Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Bakan Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti - Diğer Haberleri

        Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Bakan Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 17:45 Güncelleme: 13.02.2026 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akgül ve Kayaalp'ten Bakan Bak'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Federasyonun açıklamasına göre Akgül ve Kayaalp, Bakan Bak ile İstanbul'da bir araya geldi.

        Görüşmede güreşin geleceği, milli takım kampları, tesisleşme çalışmaları, projeler gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı, Türk güreşinin sürdürülebilir başarısı adına fikir alışverişinde bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinden 10 ton çöp çıktı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinden 10 ton çöp çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi