        Haberler Spor Diğer Güreş Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, HT Spor'da: Yaşadığım süreç beni çok hırslandırdı! - Diğer Haberleri

        Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, HT Spor'da: Yaşadığım süreç beni çok hırslandırdı!

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerlerine dair merak edilenleri ve Türk güreşinin geleceğini HT Spor'a değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:19
        Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, HT Spor'da!
        Türk güreşinin iki önemli gururu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp, HT Spor'un konuğu oldu. HT Spor Editörü Gamze Ünlü sordu iki efsane isim yanıtladı.

        İşte Akgül ve Kayaalp'in HT Spor'a özel açıklamaları:

        Rıza Kayaalp: Şükürler olsun ait olduğum yere döndüm çünkü çok seviyorum. 6 yaşından bu yana hayatta tek sevdiğim işi yapıyorum. Hayatta tek yapmak istediğim işi yapıyorum. Zorunlu bir aradan sonra tekrardan o mindere çıkabilmek tekrardan o duyguyu, heyecanı hissedebilmek çok güzel bir şey çünkü istemeden uzak kalmak insanda o duyguları tekrardan kabartıyor. Pozitif yanı da çok oldu bu sürecin beni yeniledi, daha çok hırslandırdı o dönemler biraz bırakma dönemimdeydi. Şu anda antrenmanı bitirdikten sonra bir sonrakine girmek istiyorum. Burada yaşı hiç promblem etmiyorum iki sene önce ediyordum. Kendimi daha yenilenmiş, dinlemiş, istekli ve olgun hissediyorum.

        TGF Başkanı Taha Akgül: Bizler için de çok garip bir duygu. Ben de o gün Rıza'nın yanındaydım müsabaka gününde. Turnuvaya gittim ben de yanına. Hatta o gün ben de takım elbiseliydima ama tribüne hiç çıkmadım bitene kadar maçların heyecanını, stresini beraber yaşadık. Rıza'nın yaşadığı heyecanı en iyi anlayacak insanlardan biri de benim.

        Rıza Kayaalp: Çok zor zamanlardı ceza süreci özellikle ilk 15 günü şok geçiriyorsunuz. O işlerle ilgilenen bir sporcu olsam... Sonuçta 40 tane madalya almışım Avrupa Şampitonası'nda. O kadar canımı yaktı ki o süreç. Ansınız bir yalnızlaşma. Sevdiğim tüm insanlar yanımdaydı. Temiz olduğumu bildiğim için içim rahattı. Taha Akgül, her zaman yanımdaydı.

