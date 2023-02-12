TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA



Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz; "Herkes çok merak ediyor biliyorum ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama hala yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları ortadan sosyal medyadan hiçbir şey görüldüğü, paylaşıldığı gibi değil, sadece dua." açıklamasında bulundu.