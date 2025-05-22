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        Haberler Bilgi Yaşam Tahin pekmez ikilisi: Doğadan gelen altın değerinde besinler

        Bir kaşıkla gelen sağlık: Tahin hakkında bilmeniz gereken her şey

        Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan tahin ve pekmez, sadece lezzetleriyle değil, sağlık üzerindeki mucizevi etkileriyle de dikkat çekiyor. Kas ve kemik sağlığından cilt güzelliğine kadar pek çok faydası bulunan bu doğal karışım, adeta bir enerji deposu! İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:30
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        Küçük bir kaşık, büyük bir şifa: Tahinin gücü!
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        Geleneksel mutfağın besleyici yıldızlarından tahin, aç karnına tüketildiğinde sağlığa olan etkilerini ikiye katlar. Mide sorunlarına karşı koruyucu olan tahin, aynı zamanda enerji verir, tokluk hissi sağlar ve bağışıklığı destekler.

        Tahin, susamların kavrularak macun kıvamına getirilmesiyle elde edilen bir besindir. Susamlar önce suya batırılarak kabuklarından ayrılır. Suyun yüzeyine çıkan çekirdekler toplandıktan sonra kavrulmaya başlanır. Kavruldukça macun haline gelen susam taneleri, yağlı ve fıstık ezmesine benzer bir dokuya dönüşür. Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez besinlerinden biri olan tahin, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar pek çok tarifte kullanılır.

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        TAHİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

        Tahin, mikro besinler açısından zengin bir kaynaktır. İçerdiği vitamin, mineral, lif ve protein ile vücuda pek çok fayda sağlar. Yaklaşık 15 grama denk gelen bir yemek kaşığı tahinin besin değerleri şu şekildedir:

        Kalori: 8

        Protein: 2.5 gram

        Karbonhidrat: 3.2 gram

        Yağ: 8 gram

        Lif: 1.5 gram

        Fosfor: Günlük değerin %9'u

        Demir: Günlük değerin %5'i

        Çinko: Günlük değerin %10'u

        Tiamin: Günlük değerin %15'i

        Magnezyum: Günlük değerin %12'si

        Kalsiyum: Günlük değerin %6'sı

        TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

        Tahin, yüksek miktarda mono ve poli doymamış yağlar içerir ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kolesterol seviyelerini düşürerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kalp hastalıkları ve inme riskini azaltma konusunda fayda sağlar.

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        Tahinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri şu şekilde sıralanabilir:

        Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlar ve vücuttaki iltihabı önler.

        Kolesterol Seviyelerini Dengeleyici Etkisi: İçerdiği lignan adlı antioksidanlar sayesinde kan içindeki kolesterol seviyelerini düşürür.

        Kalp Hastalığı ve İnme Riskini Azaltır: Antioksidanlar açısından zengin olan tahin, kalp hastalıkları ve inme riskini azaltır.

        Kan Basıncını Düzenler: Yüksek kan basıncını normal seviyelere çekmeye yardımcı olur.

        Beyni Destekler: Antioksidanlar beyin sağlığını geliştirir, demans ve Alzheimer gibi hastalıkların semptomlarını hafifletir.

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        Yüksek Antioksidan Kaynağıdır: Serbest radikal hasarını engeller ve kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklarla savaşır.

        Kemik Sağlığını Korur: Yüksek magnezyum içeriğiyle kemik yapısının korunmasına yardımcı olur.

        Demir İçerir, Anemiyi Önler: Demir, anemi hastalığının önlenmesine yardımcı olur.

        Kansere Karşı Koruma Sağlar: İçerdiği sesamin ve sesamol adlı antioksidanlar kanser hücrelerine karşı etkili bir savunma oluşturur.

        Karaciğer ve Böbrekleri Destekler: Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını koruyarak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

        Cilt Sağlığını Geliştirir: İçeriğindeki amino asitler, E vitamini ve mineraller cildin yenilenmesini destekler, erken yaşlanmayı engeller.

        TAHİN PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

        Pekmez, üzüm, keçiboynuzu, şeker pancarı veya ardıç meyvesinin kaynatılmasıyla üretilir. Glisemik indeksi düşük olduğu için şeker yerine kullanılabilir ve kan şekerinin yükselmesini engeller. Pekmez, protein, lif, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve B6 vitamini gibi birçok önemli besin değerine sahiptir. Tahin ve pekmezin birlikte tüketilmesi, lezzetli olduğu kadar sağlığa da faydalıdır.

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        Kemik Sağlığına Yardımcı Olur: Kalsiyum açısından zengin olan bu iki besin, kemik sağlığını güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır.

        Sindirim Sistemi Sağlığını Destekler: Pekmez kabızlığı giderir, tahin ise lif içerdiği için sindirimi destekler.

        Antioksidan Özellikler: İki besin de vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

        Saç Sağlığını Destekler: Kalsiyum, bakır ve vitaminler açısından zengin olduğu için saçların güçlenmesine ve sağlıklı uzamasına katkı sağlar.

        Cilt Sağlığını Korur: Pekmezdeki laktik asit ve tahindeki mineraller cilt sağlığını iyileştirir, özellikle egzama ve sivilce gibi sorunlara iyi gelir.

        Psikolojik Sağlık: Zengin besin içerikleri sayesinde depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebilir.

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        TAHİNİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

        Tahin, humus, baba ganuş ve helva gibi yemeklerin ana malzemesidir, ancak farklı şekillerde de kullanılabilir. İşte bazı öneriler:

        Kahvaltıda: Tahin, pekmez, bal veya limon suyu ile karıştırılarak tüketilebilir.

        Yemeklerde: Sos olarak veya ekmek üzerine sürülerek kullanılabilir.

        Salata Sosu: Yoğurtla karıştırılıp salata sosu olarak kullanılabilir.

        Çorba ve Soslarda: Kıvam arttırıcı olarak kullanılabilir.

        Çiğ Sebzelerle: Çiğ sebzelerin yanında sos olarak tüketilebilir.

        SABAHLARI AÇ KARNINA TAHİN YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

        Aç karnına tahin tüketmek, yüksek besin değeri sayesinde pek çok fayda sağlar:

        Vücuttan Ağır Metallerin Atılmasını Sağlar: Kolit, gastrit ve mide ülseri gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

        Enerji Verir: Gün boyunca daha enerjik hissetmeye yardımcı olur.

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        Kabızlığı Önler: İçerdiği liflerle sindirim sistemini düzenler.

        Kan Şekerini Dengeler: Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

        Tokluk Hissi Sağlar: Protein ve sağlıklı yağlar sayesinde uzun süre tokluk hissi yaratır.

        Ancak, mide hassasiyeti olan kişilerin aç karnına tahin tüketmeden önce doktora danışmaları önerilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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