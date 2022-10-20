Tahin tüketen kişiler üşümez ve kış mevsiminde bağışıklıkları kuvvetli olur. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan tahinin muhteviyatını susam oluşturmaktadır. Ezilen susam farklım işlemlerden geçirilerek yağıda çıkarılarak tahine dönüştürülür. Zaten dikkat ederseniz tahin kavanozlarının üst kısmında yağ vardır.

İşte bu yağ susam yağıdır. Bu yağın da tahinle karıştırılarak o şekilde tüketilmesi faydasını artıracaktır. Tahinin tek başına tüketilmesi pek çok kişiye ağır geleceği için tahin çoğunlukla yanında pekmez ya da bal ile tüketilmektedir. Çünkü tahinin tek başına tatlı bir lezzeti yoktur. Bunun dışında salatalara, tatlılara ve yemeklere de eklenebilen tahin sofralarda çeşitli şekillerde kullanılabilen bir besindir.

Yeni doğum yapan kadınların en fazla önemsediği şey bebeklerine yeteri kadar anne sütü verebilmektedir. Bu süreçte kadınların stresten uzak durarak yeteri kadar beslenmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde vücut yeteri kadar süt salgılayacaktır. Diğer yandan bebeğin yeteri kadar beslenmesi ve gelişebilmesi için anne sütünün besleyici olması da önemlidir sütün besleyici olması annenin tükettiği besinlerle ilgilidir.

Bu besinlerden biri de tahindir. Tahin tüketen annelerin sütleri hem artar hem de besin değeri bakımında kuvvetlenir. Genel olarak tahin faydası saymakla bitmeyen besinlerden biridir. Kalp sağlığı, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığının korunmasında tahin ilk sırada gelir. Kalsiyum oranı yüksek olan tahin anne sütü aracılığıyla bebeğe geçtiğinde onun da kemik sağlığının güçlenmesini sağlayacaktır.

Dolayısıyla emziren annelerin günlük belli bir miktar tahin tüketmesi uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Bu içeriğimizde tahin süt yapar mı, emziren annelere faydalı mı? Tahin anne sütünü artırır mı? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Tahin Süt Yapar mı?

Tahin süt yapar mı? Sorusu emzirme süresince olan anneler ve yakınları tarafından çok fazla sorulmaktadır. Çünkü emzirme dönem oldukça kritiktir ve her anne bebeğini en iyi şekilde beslenmek ister. Her kadın sütünün bebeğine yetmesini ve bol olmasını arzu etmektedir. Bunun için de emzirme sürecinde beslenme çok önemlidir.

Süt arttıran ve sütün kalitesini arttıran besinlerin ve içeceklerin tüketilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Tahin de bunlardan biridir. Tahin ile anne sütünün hem miktarı hem de verimliliği arttırılabilir. Ayrıca annenin tahin tüketimi bebeğinin kemik ve kalp gelişimini de olumlu etkilemektedir.

Tahin Anne Sütünü Artırır mı?

Tahin anne sütünü arttırır mı? Sorusu emziren annelerin aklını kurcalamaktadır. Tahin kesinlikle anne sütünün artmasına destek vermektedir. Ayrıca tahin kalsiyum açısından da zengin bir besin olduğundan bebeğin gelişimine de olumlu katkıda bulunur. Bunun dışında tahinde buluna E vitamini damarlarda gevşemenin oluşmasına yardımcı olduğundan kalp sağlığını da korumaktadır. Dolayısıyla hem bebeğin hem de annenin sağlığının korunması için düzenli tahin tüketimi oldukça sağlıklıdır.

Tahin Yemek Gaz Yapar mı?

Doğumdan sonra emzirme döneminde pek çok kadın gaz problemi yaşamaktadır. Bu problem anne sütü aracılığıyla bebeğe de aktarılarak bebeğin huysuzlanmasına neden olduğundan annenin gazdan kurtulması çok önemlidir. Annede oluşan gazın genellikle besinler yüzünden olduğu düşünülmektedir. Peki tahin yemek gaz yapar mı? Tahin genel olarak sindirimin düzenlenmesini sağlar ve aynı zamanda gazın da vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu yüzden tahin gaz yapmaz gazın atılmasına destek verir.

Emziren Anne Tahin Yiyebilir mi?

Emziren anne tahin yiyebilir mi? Diye merak edenlere kesinlikle yiyebileceklerini söyleyebiliriz. Ancak burada önemli olan tahinin belli bir limit dahilinde tüketilmesidir. Çünkü tahin genel olarak kalorili bir besindir ve fazla tüketildiğinden kilo alımına yol açabilir. Emziren anneler günde iki tatlı kaşığı tahini gönül rahatlığıyla tüketebilirler.