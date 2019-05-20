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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı

AA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.

Play-off programı şu şekilde:

Yarın:

20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol

22 Mayıs Çarşamba:

20.15 Anadolu Efes-Banvit

23 Mayıs Perşembe:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

25 Mayıs Cumartesi:

15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta

17.30 Banvit-Anadolu Efes

26 Mayıs Pazar:

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ

17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

28 Mayıs Salı:

Anadolu Efes-Banvit

Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol

29 Mayıs Çarşamba:

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

BASKETBOL 1. LİGİ'NDE YARI FİNAL BAŞLIYOR

Türkiye Basketbol 1. Lig'inde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlayacak.

Çeyrek finallerin ardından üst tura yükselen Sigortam.net İTÜ Basketbol, Akhisar Belediye, Konyaspor ve OGM Ormanspor adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda program şöyle:

16.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediye

16.00 OGM Ormanspor-Konyaspor

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