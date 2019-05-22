Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı resmen başladı! Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, sekizinci Banvit'le, ikinci sıradaki Fenerbahçe Beko, yedinci sıradaki Türk Telekom'la, TOFAŞ, altıncı Beşiktaş Sompo Japan'la eşleşirken Galatasaray Doğa Sigorta da Gaziantep Basketbol'la bir üst tur için mücadele ediyor.

HTSPOR | YİĞİT GÜRSES

Seride iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği çeyrek final müsabakaları dün de başladı ve Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol'u yenerek seride 1-0 öne geçti.

Çeyrek final heyecanı bugün Anadolu Efes - Banvit mücadelesiyle devam edecek. Yarı finalde; Anadolu Efes - Banvit serisinin kazananı Galatasaray Doğa Sigorta - Gaziantep Basketbol eşleşmesi galibi ile oynayacak. Diğer tarafta ise Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan galibi Fenerbahçe Beko - Türk Telekom galibi ile yarı finalde eşleşecek.

EŞLEŞMELERE YAKINDAN BAKIN!

GALATASARAY DOĞA SİGORTA - GAZİANTEP BASKETBOL

Bu sezon evinde sadece 3 kere yenilmiş olan Galatasaray Doğa Sigorta, ev sahibi avantajı nedeni ile eşleşmenin favorisi olarak gözüküyor. Çeyrek final eşleşmelerinin en çekişmelisi olarak gözüken Galatasaray Doğa Sigorta ve Gaziantep Basketbol sezon içerisinde birbirleriyle oynadıkları iki maçı da evlerinde 4 sayıyla kazanmayı bildiler. İlk karşılaşmalarını Gaziantep'te oynayan iki takımın mücadelesini Gaziantep Basketbol 71 - 67 kazanırken, ikinci maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Doğa Sigorta rakibini 70 - 66 geçti. Daha ofansif bir takım olarak gözüken Galatasaray D. S. sezon boyu 81.11 sayı ortalaması ile oynarken Gaziantep ekibi ise 73.89 sayı ile oynadı. Gaziantep Basketbol bu sezon ligde 75 sayı ve üstü yediği maçların sadece 2 tanesini kazanırken 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı cephede Aaron Malik Harrison, Nigel Hayes ve Zachary Auguste ön plana çıkarken Gaziantep Basketbol'da Tonye Frank Jekiri, Shaquielle O'Neal Mckissic ve Stevan Jelovac kritik oyuncular.

ANADOLU EFES - BANVİT

Kulüp tarihinin Avrupa'daki en başarılı sezonunu geçirse de kupaya uzanmayı ne yazık ki başaramayan Anadolu Efes, tüm ülkemizi gururlandırmıştı. Ergin Ataman ve öğrencilerinin lige geri dönüşte yorgunluk ve konsantrasyon problemi yaşayacak mı sorusu kafaları kurcalıyor. Geçiş oyunları hep tempolu basketbol oynamaya çalışan Anadolu Efes eğer istediği ritmi yorgunluk nedeni ile yakalayamazsa Banvit zorlanabilir. Ligde 19 maçtır kaybetmeyen Efes ile 3 hafta önce Fenerbahçe'nin 72 maçtır kendi evinde yenilmezlik rekorunu kıran Banvit serisinin ilk maçı çekişmeli geçebilir. İki takım arasında oynanan karşılaşmaların ilkinde Bandırma'da 62 - 89, ikincisinde İstanbul'da 93 - 85 Anadolu Efes galip gelmişti.Banvit cephesi mutlaka iyi savunma yaparak Anadolu Efes'in kritik oyuncuları olan Shane Larkin, Vasilije Micic ve Bryant Dunston'ı soğuk tutmaları gerekiyor. Banvit Basketbol'un hücumdaki önemli oyuncuları ise Alex Daniel Perez,Jordan Daniel Morgan ve Davon Shelton JR. olarak gözüküyor. Bana göre serinin favorisi Anadolu Efes olarak görünüyor.

BEŞİKTAŞ - TOFAŞ

Lig üçüncüsü Tofaş ile 6.'sı Beşiktaş Sompo Japan'ı karşı karşıya getiren seride ilk maç Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak. Bu sezon genelinde 81.67 sayı ortalaması ile oynayan Tofaş, normal sezonda evinde sadece 2 maç kaybetti ve evinde son 8 maçını da kazanmayı bildi. Kaybettiği iki maçı da geçen hafta sonu Final Four oynayan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kaybettiğini de belirtmek gerekir. Beşiktaş Sompo Japan ise ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş Sompo Japan'da Joe Alexander, Phillip Michael Pressey ve sakatlık durumuna göre Ivan Buva etkili olabilecek oyuncular. Bursa ekibinde ise Sammy Mejia, Kyle Weems ve pota altında Frank Elegar ile etkili oluyor. İki takımın karşı karşıya geldiği lig maçlarının ilkinde Bursa'da Tofaş 89 - 79 kazanırken, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Beşiktaş 78 - 73 kazandı. Ev sahibi avantajı nedeni ile Tofaş'ı yarı finale bir adım yakın olan takım olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM

Üst üste beş kez THY EuroLeague'de Final Four'a kalan fakat istediği sonuçları alamayan Fenerbahce Beko, Avrupa dönüşü kırılganlık yaşayabilir diye düşünüyorum. Ligde bitime 3 hafta kala Banvit'e evinde yenilip 72 maçlık serisini bitiren Fenerbahce Beko, yine de evinde yorgunluk ve özgüven eksikliği yaşamazsa Türk Telekom'a Ülker Spor ve Etkinlik salonunda Türk Telekom'a karşı avantajlı konumda.

Deplasmanlarda bu sezon 8 mağlubiyet ve 6 galibiyet ile oynayan Türk Telekom ise Yarı Final'e kalmak için mutlaka 1 maç deplasmanda kazanmak zorunda. Sarı-lacivertlilerde sakatlık kervanına katılan Erick Green'den sonra Kostas Sloukas, Nicolo Melli ve Nikola Kalinic seride belirleyici olacak. Ribaunt dışında bütün istatistiklerde geride olan Türk Telekom'da Sylven Joshua Landesberg, ve pota altında Vladimir Stimac ve Kenny Gabriel'ın performansları tur için kritik. Bu eşleşmenin favorisi olarak da Fenerbahçe Beko öne çıkıyor.