Tahinli Kek Nasıl Yapılır?

Kış aylarında kahvemin yanında şöyle klasik olmayan, yumuşacık ve mis kokulu bir eşlikçi olsun diyorsanız tahinli kek tam size göre.
- Kaç kişilik: 8-10
- Hazırlama süresi: 15 dk.
- Pişirme süresi: 45 dk.
- Kalori: 155 kcal
TAHİNLİ KEK MALZEMELERİ
- 3 Yumurta
- 1,5 Su bardağı toz şeker
- 1 Su bardağı süt
- 2 Su bardağı un
- 1 Su bardağı sıvı yağ
- 1 Su bardağı tahin
- 1 Su bardağı susam
- 1 Paket kabartma Tozu
- 1 Paket vanilya
Üzeri için: 1 Su bardağı ceviz içi
TAHİNLİ KEK NASIL YAPILIR?
Yapılış-1
- Derin bir kaba önce yumurta ve şekeri alalım. Mikserin ayarını önce düşük sonra biraz daha hızlı ayarda çalıştırarak 4 dk kadar çırpalım.
- Daha sonra sırası ile süt, sıvı yağ ve tahini ekleyip çırpmaya devam edelim.
- Unu elek yardımı ile karışıma yavaş yavaş ekleyerek çırpma işlemine devam edelim.
- Vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip yavaşça çırpma işini sonlandıralım.
- Kek kalıbını tereyağı yada margarin ile yağlayıp her tarafını kaplayacak şekilde susam dökelim.
- Karışımı spatula yardımı ile kalıbımıza dökelim.
- Önceden 175 derece ısıtılmış fırınımızda 45 dk kadar pişirelim.
- Soğuduktan sonra kalıptan dikkatlice çıkararak üzerini cevizle süsleyelim.
Tahinli Kek yapmanın püf noktaları;
Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin,
Yumurta ve şekerin çırpma süresinin uzun olması kekinizin daha kabarık olmasını sağlar.
175 derecede pişirme kuralına uyun.
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