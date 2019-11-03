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Haberlerİş-YaşamSigorta tazminatını alamayana Komisyon çözümü

Sigorta tazminatını alamayana komisyon çözümü

Sigorta şirketinizle tazminatınız konusunda anlaşamazsanız mahkemeden daha kısa sürede sonuca ulaşacağınız üstelik mahkeme hakkınızın da kaybolmayacağı Tahkim Komisyonu seçeneği var. Komisyon 4 ay içinde karara varmak zorunda. Eğer kararı beğenmezseniz mahkeme hakkınız saklı. Sigorta şirketleri de aleyhlerine çıkan kararı mahkeme götürme taraftarı değil. Komisyona başvuru maliyeti 100 liradan başlıyor. Sigorta şirketi talebinize olumsuz cevap vermişse veya 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içerisinde cevap vermemişse Komisyona başvuru yapabilirsiniz. İşte Rahim Ak'ın Akıllı Tüketici yazısı

Sigorta Tahkim Komisyonu

 

Sigorta şirketinizle uyuşmazlığa düştüğünüzde mahkeme elbette önemli bir seçenek. Ancak önemli bir seçenek daha var. Mahkemelerdeki arabuluculuk gibi bir işlev gören Sigorta Tahkim Komisyonu da vatandaş açısından önemli bir seçenek. Öncelikle şunu belirtelim ki Tahkim Komisyonu'na giden birisinin tahkim kararını beğenmemesi halinde tekrar mahkemeye gitme hakkı saklı. Bu anlamda bir kaybı yok. Aldığınız tazminattan memnun değilseniz veya eksik hizmet alıyorsanız veya sigorta tazminatınız reddediliyorsa evraklarınızla Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruyorsunuz. Zaman zaman bilirkişilere de başvuran Tahkim Komisyonu genellikle vatandaş lehine karar veriyor. Tahkim kararları bağlayıcı değil ancak sigorta şirketleri de tahkimden çıkan kararı benimsiyor. Bir yandan mahkeme masrafları diğer yandan sürenin uzaması gibi maliyetlere katlanmak istemiyorlar diğer yandan Tahkim'den sigorta şirketi aleyhine çıkan bir kararın mahkemede lehe dönme ihtimali çok olmadığı için karara çok fazla itiraz etmiyorlar. Tahkim'de bulunanlar arasında hukukçu akademisyenler, Türkiye Sigorta Birliği temsilcileri, tüketici derneği temsilcileri ve müsteşarlık temsilcileri olduğu için alınan karar hakkaniyetli kabul ediliyor. Peki bu komisyona nasıl başvurulur ve sonuçları ne olur? İşte cevapları: 


1-Sigorta Tahkim Komisyonu'na kimler başvuruda bulunabilir?

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerüye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilirBu kapsamdasigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuşancak talebi karşılanmamış olan sigortalısigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündürAncak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeyeTüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk  Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekiyor.

2-Sigorta Tahkim Komisyonu'na hangi konularda başvuruda bulunulabilir?

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabına karşı ileri sürülen talepleriniz için başvuruda bulunmanız mümkünAncak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmanız gerekiyorİlgili kuruluş talebinize olumsuz cevap vermişse veya 15  günü (Trafik sigortasında 15 gün) içerisinde cevap vermemişse Komisyona başvuru yapabilirsiniz.

3-Sigorta Tahkim Komisyonu'na hangi tarihten sonra ortaya çıkan yuşmazlıklar bakımından başvuru yapabilirim?

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu rizikohakkında başvuruda bulunulan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olmalı. Bu nedenle hakkında başvuruda bulunacağınız şirketin üyelik tarihini, Tahkim Kurulu'nun internet sitesinden kontrol etmeniz önemli. Zorunlu sigortalarda ise kuruluşun Komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için başvuru yapabilirsiniz

4-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumun maliyeti nedir?

Komisyona başvuruda bulunmak için öncelikleuyuşmazlık tutarı 5.000 TL'ye kadar olan başvurular için 100 TL, uyuşmazlık tutarı 5.001 ila 10.000 TL arasındaki başvurular için 250 TL, uyuşmazlık tutarı 10.001 TL ve 20.000 TL arasındaki başvurularda 350 TL, uyuşmazlık tutarı 20001 TL ve üzeri başvurularda uyuşmazlık tutarının yüzde 1,5'u ( En az 350liraolmak üzere başvuru ücretinin Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına yatırılması gerek.  

5-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumu ne zaman ve nasıl yapabilirim?

Komisyona başvurmadan öncemutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gerekliBuna karşısigorta kuruluşukendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermişancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15  günü ( Trafik sigortasında 15 gün) geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsatalebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve başvuru bedelini yatırdıktan sonra iddianızı ispatlayacak diğer belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Komisyona başvuru yapmanız mümkün.

6-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumda hangi belgeler gerekli?

 Başvuru formusigorta kuruluşundan başvurunuza karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı (trafik sigortasında 15 gün, diğer branş başvurularında 15  günü içinde talebinize cevap alamadıysanız bunu ispat eden belge), başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu ve iddianızın ispatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz

7-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurum nasıl incelenir

Komisyona gelen başvurular öncelikleKomisyon Raportörleri tarafından  incelenir.Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilirHakemler incelemeyi tamamladıktan sonra kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon söz konusu hakem kararınıgereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye gönderir.

8-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurum ne kadar zamanda sonuçlanır?

Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizinKomisyon Raportörleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarakbaşvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilipedilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirsedosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilirHakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmekteHakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilecektir.

 

9-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumun sonucunda ne olur?

Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek kararKomisyon tarafından verilecek karar taraflara bildirilecek. Komisyona yapılan başvurulardatutarı 5.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir. 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir.

10-Hakem kararına karşı itiraz ne şekilde yapılmalıdır?

5.000TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına yapılacak itirazlar kararın ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdırİtiraz Komisyon tarafından belirlenen itiraz başvuru formuyla ve başvuru ücretiyle aynı tutarda olan itiraz başvuru ücreti yatırılarak yapılırİtirazın süresi içinde yapıldığının tespitinde PTT kayıtları esas alınacak olupitiraz süresinin geçmesinden sonra PTT’ye verilen itiraz başvuruları Komisyon tarafından reddedilecektirHakem kararlarına karşı itirazlar itirazları incelemek üzere oluşturulan itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç iki ay içinde karara bağlanırİtiraz hakem heyeti tarafından verilen karar üç  günü içinde Komisyonca taraflara bildirilir.

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