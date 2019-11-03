Sigorta şirketinizle uyuşmazlığa düştüğünüzde mahkeme elbette önemli bir seçenek. Ancak önemli bir seçenek daha var. Mahkemelerdeki arabuluculuk gibi bir işlev gören Sigorta Tahkim Komisyonu da vatandaş açısından önemli bir seçenek. Öncelikle şunu belirtelim ki Tahkim Komisyonu'na giden birisinin tahkim kararını beğenmemesi halinde tekrar mahkemeye gitme hakkı saklı. Bu anlamda bir kaybı yok. Aldığınız tazminattan memnun değilseniz veya eksik hizmet alıyorsanız veya sigorta tazminatınız reddediliyorsa evraklarınızla Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruyorsunuz. Zaman zaman bilirkişilere de başvuran Tahkim Komisyonu genellikle vatandaş lehine karar veriyor. Tahkim kararları bağlayıcı değil ancak sigorta şirketleri de tahkimden çıkan kararı benimsiyor. Bir yandan mahkeme masrafları diğer yandan sürenin uzaması gibi maliyetlere katlanmak istemiyorlar diğer yandan Tahkim'den sigorta şirketi aleyhine çıkan bir kararın mahkemede lehe dönme ihtimali çok olmadığı için karara çok fazla itiraz etmiyorlar. Tahkim'de bulunanlar arasında hukukçu akademisyenler, Türkiye Sigorta Birliği temsilcileri, tüketici derneği temsilcileri ve müsteşarlık temsilcileri olduğu için alınan karar hakkaniyetli kabul ediliyor. Peki bu komisyona nasıl başvurulur ve sonuçları ne olur? İşte cevapları:

1-Sigorta

Tahkim

Komisyonu'na

imler

aşvuruda

ulunabilir

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekiyor.

2-Sigorta Tahkim Komisyonu'na hangi konularda başvuruda bulunulabilir?

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabına karşı ileri sürülen talepleriniz için başvuruda bulunmanız mümkün. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmanız gerekiyor. İlgili kuruluş talebinize olumsuz cevap vermişse veya 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içerisinde cevap vermemişse Komisyona başvuru yapabilirsiniz.

3-Sigorta Tahkim Komisyonu'na hangi tarihten sonra ortaya çıkan yuşmazlıklar bakımından başvuru yapabilirim?

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu riziko, hakkında başvuruda bulunulan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olmalı. Bu nedenle hakkında başvuruda bulunacağınız şirketin üyelik tarihini, Tahkim Kurulu'nun internet sitesinden kontrol etmeniz önemli. Zorunlu sigortalarda ise kuruluşun Komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için başvuru yapabilirsiniz.

4-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumun maliyeti nedir?

Komisyona başvuruda bulunmak için öncelikle; uyuşmazlık tutarı 5.000 TL'ye kadar olan başvurular için 100 TL, uyuşmazlık tutarı 5.001 ila 10.000 TL arasındaki başvurular için 250 TL, uyuşmazlık tutarı 10.001 TL ve 20.000 TL arasındaki başvurularda 350 TL, uyuşmazlık tutarı 20001 TL ve üzeri başvurularda uyuşmazlık tutarının yüzde 1,5'u ( En az 350lira) olmak üzere başvuru ücretinin Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına yatırılması gerek.

5-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumu ne zaman ve nasıl yapabilirim?

Komisyona başvurmadan önce, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gerekli. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15 iş günü ( Trafik sigortasında 15 gün) geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve başvuru bedelini yatırdıktan sonra iddianızı ispatlayacak diğer belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Komisyona başvuru yapmanız mümkün.

6-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumda hangi belgeler gerekli?

Başvuru formu, sigorta kuruluşundan başvurunuza karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı (trafik sigortasında 15 gün, diğer branş başvurularında 15 iş günü içinde talebinize cevap alamadıysanız bunu ispat eden belge), başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu ve iddianızın ispatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz.

7-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurum nasıl incelenir?

Komisyona gelen başvurular öncelikle, Komisyon Raportörleri tarafından incelenir.Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Hakemler incelemeyi tamamladıktan sonra kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon söz konusu hakem kararını, gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye gönderir.

8-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurum ne kadar zamanda sonuçlanır?

Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportörleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilipedilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmekte. Hakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilecektir.

9-Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurumun sonucunda ne olur?

Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından verilecek karar taraflara bildirilecek. Komisyona yapılan başvurularda, tutarı 5.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir. 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir.

10-Hakem kararına karşı itiraz ne şekilde yapılmalıdır?

5.000TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına yapılacak itirazlar kararın ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz Komisyon tarafından belirlenen itiraz başvuru formuyla ve başvuru ücretiyle aynı tutarda olan itiraz başvuru ücreti yatırılarak yapılır. İtirazın süresi içinde yapıldığının tespitinde PTT kayıtları esas alınacak olup, itiraz süresinin geçmesinden sonra PTT’ye verilen itiraz başvuruları Komisyon tarafından reddedilecektir. Hakem kararlarına karşı itirazlar itirazları incelemek üzere oluşturulan itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç iki ay içinde karara bağlanır. İtiraz hakem heyeti tarafından verilen karar üç iş günü içinde Komisyonca taraflara bildirilir.