Tahkim Kurulu, Dorukhan Toköz'ün cezasını onadı

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda 8 bin 582 tarihi eser ele geçirildi

SANCAKTEPE'de jandarma ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 8 bin 582 adet tarihi eser ele geçirildi. (DHA)