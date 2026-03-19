Tahkim Kurulu, Dorukhan Toköz'ün cezasını onadı

Giriş: 19.03.2026 - 13:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu için yapılan itirazın incelendiği, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Dorukhan Toköz'e verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.
