        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Ederson kararı!

        Tahkim Kurulu'ndan Ederson kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 3 maç men cezası alan Fenerbahçeli kaleci Ederson'un cezasını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 23:43 Güncelleme:
        Tahkim'den Ederson kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışındaki 3 maçlık cezanın yanı sıra çeşitli nedenlerden verilen toplam 480 bin lira para cezası da onandı.

        G.SARAY'A VERİLEN 700 BİN TL'LİK CEZA DA ONANDI

        Ayrıca kurul, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

        Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

        Kurul, Özbeyli Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira para cezasını onadı.

        Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin lira para cezasının 150 bin liraya düşürülmesine hükmedildi.

        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
