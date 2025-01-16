Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezası kararını onadı.
Giriş: 16.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 300 bin liranın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kesilen 495 bin liralık cezayı onadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ