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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!

        Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezası kararını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:14
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        Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 300 bin liranın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kesilen 495 bin liralık cezayı onadı.

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