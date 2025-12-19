Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.335,05 %0,43
        DOLAR 42,8103 %0,17
        EURO 50,2397 %0,08
        GRAM ALTIN 5.956,37 %0,01
        FAİZ 37,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,67 %0,87
        BITCOIN 86.952,00 %1,60
        GBP/TRY 57,3040 %0,07
        EUR/USD 1,1719 %-0,03
        BRENT 59,66 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 9.738,67 %0,01
        Haberler Ekonomi Para Tahvil gelirlerine ilişkin düzenleme - Para Haberleri

        Tahvil gelirlerine ilişkin düzenleme

        Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahvil gelirlerine ilişkin düzenleme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

        Düzenleme kapsamında gelecek yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        Sis ve pus alarmı!
        Sis ve pus alarmı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede