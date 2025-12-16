Habertürk
        Haberler Spor Futbol Takehiro Tomiyasu resmen Ajax'ta! - Futbol Haberleri

        Takehiro Tomiyasu resmen Ajax'ta!

        Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, son olarak Arsenal'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Japon stoper Takehiro Tomiyasu'yla sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 18:16 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:18
        Ajax'dan stoper takviyesi!
        Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, devre arası transfer döneminde ilk takviyesini yaptı.

        Hollanda temsilcisi, bonservisi elinde olan ve son olarak Arsenal'de forma giyen Japon stoper Takehiro Tomiyasu'yu renklerine bağladı.

        27 yaşındaki defans oyuncusuyla yarım sezonluk sözleşme imzalandı.

