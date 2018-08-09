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Haberler > GÜNDEM > Takılı kalan korna sonu oldu! O gün Adana'daki o mahalleden çıkamadılar...

Takılı kalan korna cinayeti

Adana'da Suriye uyruklu motosikletlinin trafikte tartıştığı Irak uyruklu şahsa çaldığı korna takılı kalınca iki taraf arasında çıkan kavgada motosiklet sürücüsü bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Irak uyruklu 4 şahıs ise tutuklandı.

09.08.2018 - 09:42 | Güncelleme: İHA

Olay, 3 Ağustos'ta Seyhan'ın Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halep'ten ailesiyle birlikte Adana'ya gelen İbrahim Elzekkur (24), 3 Ağustos Cuma gecesi motosikletiyle Gülpınar Mahallesi ara sokaktan Meydan Caddesi'ne çıktı.

İHA'nın haberine göre, bu sırada Irak'ın Telafer kentinden ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen Fayek Heşam Yusf El Süleyman'ın (30) kullandığı motosikletin önünden hızla geçti.

Kaza riski oluşunca Süleyman, motosikletin kornasına bastı. Ancak korna takılı kalarak uzun süre çaldı. Bunun üzerine Elzekkur motosikletiyle geri gelerek "Neden korna çalıyorsun?" diye sordu. Süleyman, "Birden çok hızlı çıktın beni öldürecektin. Ayrıca korna takılı kaldı, o kadar uzun çalmak istemedim" dedi.

Buna rağmen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmaya bu sırada çevrede bulunan diğer Suriyeli vatandaşlarda katılarak Süleyman'ı darp etti. Bir süre darp edilen Süleyman'ı gören Iraklı tanıdıkları kavgayı ayırmak istedi ancak onlar da Suriyeliler tarafından darp edildi. Bu arada Süleyman, kardeşi Ali Heşam Yusuf El Süleyman'ı (20) arayarak darp edildiğini söyleyip adresi verdi.

Kardeş Süleyman, yanına diğer kardeşlerini Bareq Hüsam Yusuf El Süleyman (23) ve Yusuf Heşam Yusuf El Süleyman'ı (26) alarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen kardeşler de Suriyeliler tarafından darp edildi. Fayek Heşam Yusuf El Süleyman olay yerine gelen kardeşlerine ve diğer Iraklılara "Buradan gidelim kavga etmeyelim" dedi ancak Iraklılar mahalleden çıkamadı. Bunun üzerine darp edilen Ali Heşam Yusuf El Süleyman, kardeşini de darp eden İbrahim Elzekkur'u kalbinden ve sırtından bıçakladı. Şahıs, kanlar içinde yere yığılınca Iraklılar olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs bir tıp merkezine götürüldü ancak kurtarılamadı.

POLİS KATİLLERİ YAKALAMAK İÇİN SAYISIZ OPERASYON YAPTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için hemen çalışma başlattı. Polis olaydan kısa bir süre sonra hem kavgaya karışan Suriyelileri hem de Iraklıları gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve kavgaya karışan Iraklı Haydar Adil Hasan Hasan (19), Naim Adil Salih Kurd (23) ve Nuzad Ferhat El Süleyman (25) ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis, olaydan sonra bıçağı kullanan, kavgayı başlatan ve kavgaya karışan Süleyman kardeşleri yakalamak için de sayısız operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda zanlıların ailelerini minibüsle Kayseri'ye götürdüğünü kendilerinin ise Adana'nın Kozan ilçesinde olduğunu belirleyen polis, Kozan'da belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında 4 kardeş de yakalandı.

Zanlılar, emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorguda Fayek Heşam Yusuf El Süleyman kavganın yolda motosikletiyle giderken yola hızla çıkan motosikleti bir şahsa kendine çarpıp öldüreceği için korna çaldıktan sonra kornasının takılı kalmasından dolayı çıktığını, kendisinin darp edildiğini bu nedenle kardeşlerini çağırdığını onların da darp edildiğini en sonunda küçük kardeşi Ali Heşam Yusuf El Süleyman'ın kavga ettiği şahsı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    Olaya karışan herkesi sınır dışı etmek gerekir.Biri hapise digeri mezara gidince kalanlar rahat duracaklar mı?Bize kendi suçlularımız yetiyor zaten. Onlarlada kendi ülkeleri uğraşsin
  • Misafir 10 dakika önce
    reis bi el at şu meselelere
  • Misafir 15 dakika önce
    Ülkemde ne Iraklı ne suriyeli ne afganlı istemiyorum. Bundan sonra tüm desteğim bunları ülkeden defedecek bir ideolojiye olacak.
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