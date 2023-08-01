TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

1 Şurada Paylaş!









MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada bugün yeni takımlar belli oldu.