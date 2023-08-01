Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sene Allstar konseptiyle izleyiciyle buluştu. Dün akşam elemenin yaşandığı yarışmada bugün kaptanlık yarışı için mücadele verildi. Konuyla ilgili araştırılan, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada bugün yeni takımlar belli oldu.

        2

        MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

        MasterChef Allstar bugün yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kayseri yağlamasının yapıldığı gecede Mavi takım kaptanı Esra oldu.

        3

        MAVİ TAKIM

        Esra - Kaptan

        Sergen

        Dilara

        Ayaz

        Alican

        Azize

        Sefa

        Çağatay

        Berker

        Rıfat

        4

        KIRMIZI TAKIM

        Gamze - Kaptan

        Mert

        Barış

        Batuhan

        Tahsin

        Tanya

        Eray

        Suna

        Tolga

        Eda

        5

        MASTERCHEF 30 TEMMUZ KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye All Star'da Büşra şeflerin istediği yaprak sarmasını yaptıktan sonra kasnağı tabaktan almayı unuttu. Başarılı yarışmacı bu sebeple yarışmaya veda etti.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi