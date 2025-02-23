Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi'nde Yüksek Hızlı Tren Garı istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü B.D., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durdu.
Sürücü kazayı yara almadan anlatırken, sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Takla atan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.