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Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi

Bir döneme damgasını vuran 'Taksi' film serisinin yıldızı Samy Naceri, önceki gün akşam yemeği için Etiler'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Naceri, "Türk yemekleri çok güzel. Türk insanları çok mütevazi burada bir projemiz var ama daha start vermedik" dedi

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  • 'Taksi' filminin yıldızı Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi

    Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' film serisinde canlandırdığı 'Daniel Morales' karakteriyle hafızalara kazınan Samy Naceri, geçtiğimiz günlerde yeni film projesi için İstanbul'a gelmişti.
  • 'Taksi' filminin yıldızı Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Naceri, dün akşam Etiler'deki bir mekanda döner yedi. Neceri, daha sonra eline döner bıçağı alıp tezgah başına geçti. Müşterilere döner kesen Fransız aktör, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
  • 'Taksi' filminin yıldızı Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi

    "TÜRK YEMEKLERİ ÇOK GÜZEL"

    Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan 60 yaşındaki oyuncu, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mütevazi burada bir projemiz var ama daha start vermedik." ifadelerini kullandı.
  • 'Taksi' filminin yıldızı Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi

    Basın mensuplarının "Burada 'Taksi' filmi çeker misiniz?" sorusuna pek sıcak bakmayan Samy Naceri, "İstanbul sokakları kötü burada böyle bir şey düşünmüyorum buraya bile zor geldik." yanıtını verdi.

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