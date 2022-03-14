Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi

"TÜRK YEMEKLERİ ÇOK GÜZEL"

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan 60 yaşındaki oyuncu, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mütevazi burada bir projemiz var ama daha start vermedik." ifadelerini kullandı.