Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Taksi ve minibüs indi bindi ne kadar oldu, kaç TL? İstanbul’da taksi ve minibüs yeni tarifesi belli oldu

        Taksi ve minibüs indi bindi ne kadar oldu, kaç TL? İstanbul'da taksi ve minibüs yeni tarifesi belli oldu

        İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam sonrası taksi ve minibüs indi bindi ücretleri güncellendi. İBB Meclisi'nde toplu taşıma araçlarına zam gelmesiyle ilgili teklif kabul edildi. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi. Taksi ve minibüsü çok sık kullanan vatandaşlar İstanbul'da minibüs ve taksi ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel taksi ve minibüs indi bindi fiyatları 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da hem minibüs hem de taksi ücretleri zamlandı. Toplu taşıma araçlarına gelen zam ile beraber taksi, minibüs ücreti değişti. İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay, metro gibi toplu ulaşım araçlarına gelen zam oranı yüzde 20 olurken minibüs, servis ve taksilere gelen zamlar farklı oran üzerinden yapıldı. Peki İstanbul taksi ücretleri 2026 ne kadar oldu? Taksi açılış ve minibüs indi-bindi ücretleri ne kadar zamlandı?

        2

        MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Minibüslerde 0–4 km 39 lira, 15–20 km 47 lira olacak. 20 km üzeri yolculuklarda 47 liraya ek olarak kilometre başına 1,40 lira alınacak.

        Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.

        3

        TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında İstanbul’da taksi tarifesine zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi.

        Taksilerde taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseldi.

        TAKSİ KISA MESAFE NE KADAR?

        Kısa mesafe ücreti de 175 liradan 210 liraya çıkarıldı. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul’da taksi kullanımı daha yüksek ücretlerle gerçekleşecek.

        4

        İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI UYGULAMASI BAŞLADI

        İstanbul toplu taşıma zammı sonrası yeni ücret tarifesi, 16 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular