Taksiler yeni ücret tarifesine geçti! Zamlı indi-bindi ve kısa mesafe taksi ücretleri ne kadar oldu? - Son dakika haberleri

Taksiler yeni ücret tarifesine geçti! Zamlı indi-bindi ve kısa mesafe taksi ücretleri ne kadar oldu? - Son dakika haberleri

Taksiler yeni ücret tarifesine geçti! Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti.

BAZI TAKSİLER YOLCU ALMADI

DHA'da yer alan habere göre saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

TAKSİLER YENİ TARİFEYE GEÇTİ

8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti.

İNDİ BİNDİ 70, AÇILIŞ 19.1 TL OLDU

Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı.

"HANGİ TARİFEDEN BİNDİYSE O TARİFEDEN DEVAM EDER"

Taksici Ömer Oğuzhan, “Yeni tarifeye, yirmi dakikamız var, nasip kısmet. Yolcu hangi tarifeden bindi ise o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız" dedi. Yolcu Mehdi Rahman ise, “Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey. Eski tarifeyle binmek şans oldu" şeklinde konuştu.

Taksici Faruk Atar, “Şu anda saat 00.06, açılış 19.17, indi bindi 70 TL. 00.00'dan sonra kullanıma hazır. 2 gün önce yaptırdık bin 950 TL'ye, henüz kullanamadık taksimetreyi. İnşallah hayırlısı olur" dedi.