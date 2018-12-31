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Taksim Meydanı’nda “Atlı Birlikler” ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı’nda görev yapan atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar selfie çekti.
İstanbul Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan “Atlı Birlikler” bu yıl ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı’nda görev yapan atlı birliklere çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların atlı birliklerle selfie çektikleri görüldü.
TAKSİM MEYDANI’NDA ‘DRONE SAVAR’LI ÖNLEM
istanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri alındı. Meydanda Özel Hareket polisleri ve polis köpeklerinin yanı sıra drone savar’lı önlem alındı. Polis ekipleri aldığı önlemle, izinsiz şekilde uçuş yapan droneları düşürecek.
Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık havadan fotoğraflandı. Yeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı'nda da güvenlik önlemleri arttırıldı. Toplumsal müdahale aracı TOMA, zırhlı araçlar ile ambulansların Galatasaray Meydanı'nda bekletildikleri görüldü.
istiklal Caddesi'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı. Mahalle bekçileri İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinden caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşların üst baş aramasını yaptı, çantaları kontrol etti.
Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık havadan fotoğraflandı. Yeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı'nda da güvenlik önlemleri arttırıldı. Toplumsal müdahale aracı TOMA, zırhlı araçlar ile ambulansların Galatasaray Meydanı'nda bekletildikleri görüldü.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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