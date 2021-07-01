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Taksim'deki İstanbul Sözleşmesi protestosuna polis müdahalesi

İstanbul Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etmek için toplanan kalabalık grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis, göstericilere müdahale etti

Taksim'deki İstanbul Sözleşmesi protestosuna polis müdahalesi
HABERTURK.COM

Türkiye'nin bugün itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eden kalabalık grup İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Çoğunluğu kadınların oluşturduğu gözlenen grup, “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi” yazılı büyük bir pankart açtı. "İstanbul Sözleşmesi bizim", "Haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" şeklindeki sloganlarını dile getirdi.

Grubun meydana yaklaşmasıyla polis 'Dağılın' uyarısı yaptı. Göstericilerin alanı terk etmemesi üzerine daha önce meydanda konuşlanan TOMA'lardan biber gazı ile müdahale edildi.

Twitter'da yayınlanan görüntülerde kalabalık bir polis grubunun barikatları devirerek göstericileri kovaladığı görüldü.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözleşmenin feshedilmesine karar verilmişti. Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Sözleşme 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalktı.

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