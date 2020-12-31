DHA

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına sayılı saatler kaldı. Yılbaşı kutlamalarında en çok tercih edilen adres olan Taksim Meydanı yeni yıldan saatler önce yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'nde fotoğraf çektirerek tarihi günü ölümsüzleştirdi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşanların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Taksim Meydan'ından erken saatlerde bu yana bulunan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sık sık uyardı. Polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.