Edinilen bilgiye göre Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı. Geçici olarak kapatılan M2 Metro hattını kullanarak Taksim'e gitmek isteyen pek çok vatandaş, metronun Taksim ve Şişhane duraklarında durmadığını görünce Taksim ve Şişhane metro istasyonu neden kapalı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin açıklama