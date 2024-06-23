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        Haberler Bilgi Yaşam Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici kapatıldı! Taksim ve Şişhane metro istasyonu neden kapalı, ne zaman açılacak? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı açık mı?

        Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici kapatıldı! İstanbul Valiliği duyurdu

        İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici kapatıldı. Açıklanan karar doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağı, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edeceği duyuruldu. Peki Taksim ve Şişhane metro istasyonu ne zaman açılacak? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:30
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        Edinilen bilgiye göre Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı. Geçici olarak kapatılan M2 Metro hattını kullanarak Taksim'e gitmek isteyen pek çok vatandaş, metronun Taksim ve Şişhane duraklarında durmadığını görünce Taksim ve Şişhane metro istasyonu neden kapalı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin açıklama

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        TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

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