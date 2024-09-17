Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Taksiye çarptı! Şoföre saldırdı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Taksiye çarptı! Şoföre saldırdı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Esenyurt ilçesi korna yüzünden karıştı. Sürücü kendisine korna çalan taksi şoförüne kabusu yaşattı. Aracına çarpıp onun darp etmeye kalktı. Taksideki kameralar o anları kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksiye çarptı! Şoföre saldırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Esenyurt ilçesi korna yüzünden karıştı.

        Sürücü kendisine korna çalan taksi şoförüne kabusu yaşattı.

        Aracına çarpıp onun darp etmeye kalktı.

        Taksideki kameralar o anları kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı