        Haberler Spor Futbol İspanya Talavera CF: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Talavera CF: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, deplasmanda Talavera CF'yi 3-2 mağlup etti. Kylian Mbappe (2) ve Manu Farrando'nun (kk) golleriyle kazanan Real Madrid, son 16 turuna kaldı. İspanya 3. Lig ekibi Talavera CF ise turnuvaya veda etti.

        Giriş: 18.12.2025 - 01:41 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:41
        Real Madrid, adını son 16'ya yazdırdı!
        İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Talavera CF'ye konuk oldu. Real Madrid, Estadio El Prado'da oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanarak son 16 turuna yükseldi.

        Eflatun-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 41 (p) ve 88. dakikalarda Kylian Mbappe, 45+1. dakikada Manuel Ferrando Stiepovich (kk) attı. Ev sahibinin gollerini ise 80'da Nahuel Arroyo ve 90+1. dakikada Di Renzo kaydetti.

        Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de şans buldu ve 77 dakika süre aldı.

