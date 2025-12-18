Talavera CF: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, deplasmanda Talavera CF'yi 3-2 mağlup etti. Kylian Mbappe (2) ve Manu Farrando'nun (kk) golleriyle kazanan Real Madrid, son 16 turuna kaldı. İspanya 3. Lig ekibi Talavera CF ise turnuvaya veda etti.
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Talavera CF'ye konuk oldu. Real Madrid, Estadio El Prado'da oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Eflatun-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 41 (p) ve 88. dakikalarda Kylian Mbappe, 45+1. dakikada Manuel Ferrando Stiepovich (kk) attı. Ev sahibinin gollerini ise 80'da Nahuel Arroyo ve 90+1. dakikada Di Renzo kaydetti.
Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de şans buldu ve 77 dakika süre aldı.