Daha önce kardan Anıtkabir yapmıştı! Şimdi ise araba

Taliban'dan hükümet kurma törenine davet 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Al Jazeera'ye konuşan bir Taliban yetkilisi, hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a resmi davet gönderdiklerini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid bugün yaptığı açıklamada Afganistan'da kontrolün sağlanmadığı son bölge olan Pençşir'i ele geçirdiklerini duyurdu. Mücahid, hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir açıklama yapmazken Al Jazeera'ya konuşan bir Taliban yetkilisi, hükümet kurma töreni için Türkiye'ye davet gönderildiğini söyledi.

Al Jazeera'ye konuşan ismi verilmeyen bir Taliban yetkilisi, hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a resmi davet gönderdiklerini söyledi.

Taliban yetkilisi, yeni kurulacak yönetimin uluslararası kamuoyu ile Afgan halkı tarafından kabul göreceğini ifade etti.

"TÜRKİYE VE RUSYA İLE KABİL'DE TOPLANTI YAPILDI"

Katar'da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen'in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti. Shaheen, toplantıda Kabil Havalimanı'nın yanı sıra Afganistan'ın mevcut durumunun görüşüldüğünü ifade etti.

Sözcü Shaheen, dün yapılan toplantıda taraflar arasında Kabil Havalimanı konusunun yanı sıra, ikili ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin tartışıldığını belirtti.

TALİBAN MERKEL'İ AFGANİSTAN'A DAVET ETTİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istediklerini belirterek, Başbakan Angela Merkel'i Afganistan'a davet etti.

Alman Bild gazetesi, "Taliban sözcüsü, Başbakanı Kabil'e davet etti" başlıklı röportajı yayımlandı.

Söz konusu röportajda Mücahid, "Almanya'nın Afganistan ile tarihi ve iyi ilişkileri var. Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zabihullah Mücahid, Alman hükümetinin, yeni hükümetle (Taliban hükümeti) mümkün olan en iyi diplomatik ilişkiye sahip olmasını istediklerini vurguladı.

Mücahid, Almanya ile iyi diplomatik ilişkinin yanında, Berlin'den sağlık, altyapı ve eğitim alanlarında mali destek, insani yardım ve iş birliği görmek istediklerini belirterek, "Alman hükümetinin bize gerçekten yardım edebileceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Bild muhabirinin, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Afganistan'da sıcak karşılar mısınız?" sorusuna Mücahid, "Elbette. Afganistan'da tüm dünya ülkelerinin kabul edeceği ve dünya liderlerinin inanacağı güçlü ve tam güvenlikli bir ortamın olmasını istiyoruz. Gelip ülkemizi ziyaret etmeliler. Angela Merkel'in kesinlikle özel bir yeri olur. Onu ülkemizde gerçekten memnuniyetle karşılarız." yanıtını verdi.

#video #735073#