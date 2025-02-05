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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Talisca'dan gol sevinci ve Cenk Tosun sözleri! - Futbol Haberleri

        Talisca'dan gol sevinci ve Cenk Tosun sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:25
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        Gol sevinci ve Cenk Tosun sözleri!
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        Fenerbahçe formasıyla gol attığı için mutlu olduğunu belirten Talisca, "Fenerbahçe formasıyla gol atmış olmam benim için özel bir histi. Zaman içinde gelişim göstereceğimi düşünüyorum. Çok daha iyi bir forma kavuşacağımı düşünüyorum. Fiziksel olarak daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Arabistan ligiyle burası arasında takvim olarak fark söz konusu. Dolayısıyla oynamadığım bir süre olmuştu ama şu anda takımla güçlü antrenmanlar yapıyorum. Dolayısıyla çok daha iyi noktaya geleceğim." ifadelerini kullandı.

        Cenk Tosun ile yeniden aynı takımda buluşmayı kendisi açısından bir şans olarak nitelendiren 31 yaşındaki oyuncu, "Cenk benim kardeşim. Türkiye'ye geldiğim zaman bana gerçekten çok yardımcı oldu. Kendisi özel bir insan. Bugün atmış olduğu golden dolayı mutluyum, onu tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını aktaran Talisca, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Beşiktaş benim kariyerimde özel bir kulüp. Taraftarlar, oradaki insanlar kalbimdeler. Şu an Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'ye yardım ediyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ta oynarken en iyimi ortaya koymak istiyordum. Şimdi buradayım ve burada da elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum."

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