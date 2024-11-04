Talisca için ayrılık iddiası!

Suudi Arabistan pro liginde 3. sırada yer alan Al Nassr'ın Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yla yolları ayırmak istediği iddia edildi.

O'Jogo'da yer alan habere göre, Al Nassr, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor.

Al Nassr'ın Talisca ayrılmasıyla açılacak yabancı kontenjanını ise Sporting'ten Viktor Gyökeres ile doldurmak istediği öne sürüldü.

Gyökeres'in Al Nassr tarafından takip edildiği ve İsveçli golcünün kulübün transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.

TALISCA'NIN PERFORMANSI 2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 100 maçta 74 gol attı ve 10 asist yaptı.