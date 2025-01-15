Talât Sait Halman Çeviri Ödülü finalistleri açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, on yıl önce aramızdan ayrılan Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2024 yılı değerlendirmelerinde beş çevirmen finale kaldı.

Bengi De Sa Matos Paixao, Jose Eduardo Agualusa çevirisi Bukalemunlar Kitabı (Timaş Yayınları) ile; Şirin Erkan Leitao, Mohammed Mbougar Sarr çevirisi İnsanların En Gizli Hatırası (Everest Yayınları) ile; Çağdaş Gümüşoluk, Richard Ford çevirisi Kanada (Jaguar Kitap) ile; Banu Karakaş, Camila Sosa Villada çevirisi Kötü Kızlar (Medusa Yayınları) ile ve Ali Volkan Erdemir, Kenzaburo Oe çevirisi Suda Ölüm (Can Yayınları) ile finale kalan isimler oldu.

Seçici Kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine 60 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak. Ödülün sahibi, şubat ayında açıklanacak.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü bugüne dek Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru, Zafer Ceylan ve Regaip Minareci’ye sunulmuştu.