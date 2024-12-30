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        Haberler Ekonomi Sigorta Tamamlayıcı sağlık sigortasını öğrendik - Sigorta Haberleri

        Tamamlayıcı sağlık sigortasını öğrendik

        Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı avantajların piyasada daha yaygın bir şekilde bilindiğini söyledi. Bu branşta poliçe sayısının sürekli yükseldiğini belirten Pamukçu, "Bu durum, tamamlayıcı sağlık sigortası için talebin her geçen gün daha da arttığını ortaya koyuyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:58
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        Sağlık sigortalarında büyüme hedefleri yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, söz konusu branşın acenteler için de büyük önem taşıdığını vurguladı: "Acentelerinin sağlık alanında büyümesi için sürekli kampanya ve eğitimlerle destek verdiklerini dile getiren Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Türk Nippon Sigorta olarak, acentelerimizin motivasyonunu yüksek tutmak ve onlara ek kazanımlar sağlamak için birçok kampanyaya imza atıyoruz. Yakın zamanda yapmış olduğumuz Rotamız Karadağ Kampanyası ve 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirdiğimiz TSS Kıbrıs kampanyası ile acentelerimizin nabzını tutmaya devam ettik. Kampanyalarımızda aynı zamanda acentelerimizin portföy dengesini sağlamalarına da destek olmayı hedefliyoruz. Sağlık branşında sunduğumuz ürünler kampanyalarımızda da ön plana çıkıyor. Ayrıca, acentelerimize düzenli olarak sağlık sigortalarımızla ilgili eğitimler veriyoruz. Ürünlerimiz hakkında acentelerimizi detaylı bir şekilde bilgilendiriyor ve bu alanda daha donanımlı olmalarına destek oluyoruz.”

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        80 YAŞ DAHİL, KAPSAM GENİŞ

        Türk Nippon Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortası alanında iki farklı ürünle yer aldığını ifade eden Pamukçu, "Medical Park iş birliğiyle geliştirdiğimiz tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüz Sağlığınız Bizde’ve standart tamamlayıcı sağlık sigortamız Türk Nippon Sigorta Standart TSS ile piyasada yer alıyoruz. Sağlığınız Bizde ürünümüzde 80 yaş dahil SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabiliyor. SGK tarafından kapsam altına alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan herkes bu üründen yararlanabilir. Ayrıca, bu ürünümüzde sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikâyet ve hastalıklarıyla ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları da kapsam dahilinde ödeniyor. Yatarak yapılan tedaviler, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde yüzde 100 ödeniyor. Ayakta yapılan tedavilerdeyse, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar poliçe tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

        Türk Nippon Sigorta Standart TSS hakkında da açıklamalarda bulunan Pamukçu, şunları söyledi: “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan SGK kaydı bulunan 70 yaşına kadar herkes faydalanabiliyor. Bu ürünle, sigortalılar SGK ile tüm branşlarda anlaşmalı olup Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda fark ücreti ödemiyor. Ürün hem ayakta hem yatarak tedaviyi kapsıyor. Yatarak tedavi kapsamında cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım giderleri, yatış olmasına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi hizmetleri bulunmaktadır. Ayakta tedavilerde ise yılda 10 ve 2 adet doktor muayenesi alternatifleri sunulmaktadır."

        ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE DİŞ MUAYENESİ

        Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında da bilgileri veren Pamukçu “Sigortalılar bu ürünle sunulan diş tasarruf planı kapsamında yılda bir kere diş muayenesi, 1 adet dolgu, detertraj, diş röntgen filmi gibi 19 adet işlemden ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca, bu poliçeyle beraber yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak diyetisyene danışılabiliyor. Sigortalılarımız yılda bir kez ücretsiz olarak psikolojik destek alabiliyor. Ürünümüz aynı zamanda yılda bir kez ücretsiz check-up hizmeti sunuyor” dedi.

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        Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı avantajlar nedeni ile sigortalılar tarafından daha çok tercih edilen bir ürün olmaya başladığını sözlerine ekleyen Pamukçu, Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı avantajlar artık halk tarafından da yaygın bir şekilde biliniyor. Tamamlayıcı sağlık poliçesine sahip kişi sayısının yıllara göre periyodik olarak yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Bu durum, tamamlayıcı sağlık sigortası için talebin her geçen gün daha da arttığını ve birçok sigortalıya ihtiyaçları yönünde fayda sağladığını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

        Pamukçu ayrıca 2025 yılında da aynı sağlık alanında aktif bir oyuncu olacaklarını ve bu branştaki ürünlerin satışına ağırlık vereceklerini, 2025 yılında çapraz satış imkanlarını daha da arttırarak, sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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        #sigorta
        #Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
        #sağlık sigortası
        #Türk Nippon Sigorta
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