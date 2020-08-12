Tamamlayıcı sağlıkla tanışana indirim

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında; Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan bireylerin, özel hastanelerde SGK tarafından karşılanan muayene, tetkik ve tedavi masraflarında ödemeleri gereken fark tutarları için uygun primler ile teminat sağlanıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile sigortalılarımızın, özel hastanelerde alacakları hizmetin her aşamasında güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Tedavisi güç ve uzun süreli olabilen hastalıklarda sigortalılarımızı yalnız bırakmıyor ve sonraki dönemde poliçelerini uygun primlerle yenilemeye devam ediyoruz. Kanser, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi en zorlu hastalıklarda dahi tedavi masraflarını, sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelir gelmez, bekleme süresi olmaksızın karşılıyoruz. Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın en önemli ayrıcalıklarından biri ise yatışlı tedavilerde gün sınırlaması uygulamıyor olmamız. Sigortalılarımız sağlığına kavuşana dek Anadolu Sigorta güvencesi sunmaya devam ediyoruz.

EYLÜL SONUNDA BİTİYOR

Sağlık, her bireyin güvende hissetme ihtiyacı duyduğu bir öncelik. Bu nedenle, müşterilerimizi çok daha uygun primler karşılığında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına dahil edebilmeyi hedefledik ve Eylül sonuna kadar sunacağımız bu avantajlı indirimler ile düzenlediğimiz kampanyamızdan faydalanmak için tüm müşterilerimizi acentelerimize davet ediyoruz.” dedi.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılar yalnızca yatışlı tedavi teminatlarını tercih edebileceği gibi yatışlı + yatışsız tedavi teminatlarını içeren planı da seçebiliyorlar. Sunulan geniş kapsamlı teminatların yanı sıra birçok ek hizmet de sağlanıyor. Anadolu Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahiplerine diş çekimi ve dolgu gibi işlemlerin karşılandığı oldukça kapsamlı bir diş hizmeti hediye ediyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahipleri, 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmetinden de tamamen ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bunun yanında, Sağlığım Cepte uygulaması ile sigortalılar sağlık poliçelerini görüntüleme, sağlık verilerini ve limitlerini takip etme, rapor, reçete ve laboratuvar sonuçlarına ulaşabilme gibi işlemleri tek bir mobil uygulamadan kolaylıkla yapabiliyor.