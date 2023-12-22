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        Haberler Gündem Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM bütçe görüşmelerinde yer aldı

        Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk, TBMM bütçe görüşmelerine katıldı

        Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün Meclis'teki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'te yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:16
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        15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk ile 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı, Genel Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerini izledi.

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        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel kurula Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı katıldı.

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        Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de TBMM'deki görüşmeleri izleyenler arasındaki yerini aldı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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