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15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk ile 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı, Genel Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerini izledi.