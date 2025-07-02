Tammy Abraham nasıl bir futbolcu?

Tammy Abraham, elit bir forvet olma yolunda net sinyaller verdi. 1.94 cm boyunda, güçlü ve hızlı bir oyuncu. Fiziksel yapısına rağmen şaşırtıcı derecede teknik ve doğal bir yeteneğe sahip.

Chelsea altyapısından yetişen Abraham, kariyerinin başlarında birçok kiralık dönem geçirdi. Özellikle Aston Villa’daki performansıyla dikkat çekti ve sonunda Chelsea’nin ana kadrosunda kendine yer buldu. Frank Lampard yönetiminde 2019/2020 sezonu, Abraham için çıkış dönemi oldu.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 15 gol atıp, 3 asist üretti. Tüm kulvarlarda ise 18 gol ve 6 asistle sezonu tamamladı. Lampard’ın ayrılığı sonrası Tuchel ile düzenli forma şansı bulamadı. 2020/2021 sezonunda yaklaşık 1.500 dakika sahada kalmasına rağmen, tüm kulvarlarda 12 gol ve 6 asist üretti.

REKLAM 2021 yazında José Mourinho’nun Roma’ya gelişiyle birlikte Tammy Abraham da 41 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya’ya transfer oldu. Mourinho, Hellas Verona maçı öncesi Abraham ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Gareth Southgate için canavar gibi bir forvet yaratmaya çalışıyorum. Eğer doğru dürüst gözleri yoksa ve hâlâ onu İngiltere’ye çağırmazsa, bilemem.” Mourinho’nun hakimiyetindeki Tammy, Roma’da kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. 2021/2022 sezonunda Serie A’da 17 gol, 4 asist; UEFA Konferans Ligi’nde ise 9 gol üretti. Ayrıca Roma ile UEFA Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti.