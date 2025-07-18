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        Haberler Müzik Tan sevdi, Teoman kaptı!

        Tan sevdi, Teoman kaptı!

        Tan Taşçı, 12 Eylül'de tamamı yayınlanacak 'Sende De Benden Var' albümünün üçüncü teklisi 'Sokağından Geçmezdim'in klibiyle müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:11
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        Tan sevdi, Teoman kaptı!
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        Klipte 1970’li yıllarda bir taksi şoförünü canlandıran Tan Taşçı, kahve önünden geçerken ilk kez gördüğü genç bir kadına aşık oluyor. Ancak hikâyenin sonunda, genç kadın kalbini Teoman’a kaptırıyor.

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        Genç kadını Zeynep Alkan’ın canlandırdığı klipte, Teoman yapay zekâ teknolojisiyle ekrana taşındı.

        Bodrum Gümüşlük’te 70’ler atmosferine uygun olarak hazırlanan mekânda çekilen klipte, Tan Taşçı’ya, oyuncu Zeynep Alkan, sanatçının babası Yusuf Taşçı, yakın arkadaşları ve ekibi eşlik etti.

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