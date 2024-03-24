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        Haberler Müzik Tan Taşçı: Harbiye! Geri dönüyoruz

        Tan Taşçı: Harbiye! Geri dönüyoruz

        İstanbul'un kültür - sanat ve eğlence mekânlarından Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konserler başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:18
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        Türkiye'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenecek konserlerle Mayıs'ta 2024 yaz sezonunu açacak.

        Türkiye ve Avrupa'da turnesini tamamladıktan sonra yeni şarkılarını yayınlamaya devam eden Tan Taşçı, yoğun istek üzerine sezonun ilk iki Harbiye konserinin tarihini "Harbiye! Geri dönüyoruz." notuyla açıkladı. Son 3 yıldır Harbiye'den en çok beklenen konserlere imza atan Taşçı, yeni sezonun ilk iki konseri için 4 - 5 Mayıs'ta İstanbul seyircisiyle buluşacak.

        Tan Taşçı, yeni şarkıları, renkli repertuarı ve yeni sahne konseptiyle yaz turnesine de Harbiye'den başlamış olacak.

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        #Tan Taşçı
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