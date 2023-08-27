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        Haberler Müzik Tan Taşçı, İzmirli hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri

        Tan Taşçı, İzmirli hayranlarıyla buluştu

        Tan Taşçı, 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' turnesi kapsamında İzmirli hayranlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:01 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:01
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        İzmirli hayranlarıyla buluştu
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        Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' turnesi kapsamında İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluştu.

        İzmir konseri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Tan Taşçı, 2 saat sahnede kaldı. Taşçı, kendisini izlemeye gelen seyircileriyle de sohbet etti. Küçük bir hayranının özel olarak yaptırdığı 'güneş' şeklindeki balonu alan sanatçı, ona şarkılar söylerken balonu sahnesine yerleştirdi.

        Tan Taşçı, yoğun istek üzerine 92. İzmir Enternasyonel Fuarı etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de tekrar İzmir'de müzikseverler ile buluşacak.

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        #Tan Taşçı
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