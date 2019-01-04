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"ACIMI ÇOCUĞUMLA DAĞITARAK YAŞADIM"

- Hamileliğimde Cango hep yanımdaydı. Çok acı bir şey yaşadım ama çocuğumun varlığı ile acımı dağıtarak yaşadım. Çok zor oldu. Her şeyin bir nedeni var tabii ki ama ben bu olayı hamileyken yaşasaydım çok tehlikeli sonuçlar olabilirdi.