Tanyeli hayatını kaybetti

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal dansçı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayata veda etti.

Uzun süren hastalık sürecinde ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu ve eşi İlker Sünneli, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla umutlarını dile getirmiş ve dualarını istemişlerdi. Ancak tüm çabalara rağmen, Tanyeli'nin hastalığına yenik düştü. Tanyeli, en son 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı. REKLAM

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, mide ameliyatı için Türkiye'ye dönmüştü. Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu.

Tanyeli'nin vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu Melek Baykal: Başımız sağ olsun, çok üzgünüm çok Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli. Ebru Gündeş: Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın... Mekanın cennet olsun, canım Tanyel'im... Demet Akalın: Son o gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için, neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum, deli kuzum. Sibel Can: Çok üzgünüm... Canım Tanyeli'ciğim, güzel kalbinle hep hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekânın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabır diliyorum. Seray Sever: Canım benim, nur içinde yat. Tanıma şansına eriştiğim en güçlü kadın... Hepimizin hayatına dokunan güzel dostum, seni Rabbime emanet ettim. Bengü: Tanyeli, ışıklarda uyu. Sevim Emre: Nurlarda uyusun, mekânı cennet olsun. Hak yolu aydınlık, dualar yoldaşı olsun. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Safiye Soyman: Ah ah Tanyeli'm, vefatın... Yaktın bizi. Tekrar bize geri döneceğine inanmıştık, kalkacağını hep düşünüyordum. İyi olacağına biraz ümit vermiştin bize. Mekânın cennet olsun canım arkadaşım, seni herkes çok sevdi. Hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız. Gonca Vuslateri: Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can... Allah rahmet eylesin... Sırlarınla gittin buradan... Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor... Minnettarım Allah'a seni tanıdığım için... İyi ki Asya'ya sarıldın, dokundun.