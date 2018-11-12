Tara Madelein De 17 Aralık'ta Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenecek Miss Universe'de ülkemizi temsil edecek. Yarışma öncesi "Tara Madelein De Vries kimdir?" sorusunun cevabı magaizn dünyasını yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki; 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara Madelein De Vries kimdir? İşte; Tara Madelein De Vries ile ilgili detaylar...

TARA MADELEIN DE VRIES KİMDİR?

Tara Madelein De Vries 6 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Tara Madelein De Vries, Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencisidir. 2018 yılında Miss Turkey ikincisi olan Tara Madelein De Vries'in annesi Özlem Kaymaz ise 1992 yılında Türkiye güzeli seçilmiştir. 1.77 boyundaki Tara Madelein De Vries Instagram paylaşımları ile de büyük ilgi topluyor.

Öte yandan, Tara Madelein De Vries'in annesi Özlem Kaymaz, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yıl önce Hollandalı Watze de Vries ile evlenip Amsterdam’a yerleşti. Özlem Kaymaz'ın 2 oğlu 1 kızı bulunuyor. Kaymaz’ın ikinci çocuğu Daniel, Nager sendromu ile dünyaya geldi ve 15 yılda sayısız ameliyat geçirdi. Dört yıl önce eşinden ayrılan Kaymaz, Türkiye’ye döndü.

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