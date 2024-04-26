Gerçeklikten beyaz perdeye: IMDb'de yüksek puanı olan 10 tarih filmi!
Haftasonları, birçok insan için keyifli bir film izleme vaktidir. Ancak bazen ne izleneceğine karar vermek zor olabilir. Bu sebeple sizin için IMDb'den yüksek puan almış tarih temalı filmleri derledik. İşte, IMDb'de yüksek puana sahip 10 tarih filmi!
Tarih, insanlığın hafızasında derin izler bırakan olayların kaydıdır. Bununla birlikte bazen gerçek hikayeler, sinemaya aktarıldığında daha da etkileyici bir hale dönüşebilir. İşte, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıraladığımız gerçek tarih hikayelerine dayanan filmlerin detayları...
1. SCHINDLER'S LIST (SCHINDLER’İN LİSTESİ)
1993 yapımı bu filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonya'da sanayici Oskar Schindler konu alınıyor. Nazilerin zulmüne tanık olduktan sonra yavaş yavaş Yahudi işgücüyle ilgilenmeye başlamasıyla devam eden film 3 saat 15 dakika uzunluğundadır. Steven Spielberg yönettiği film, 7 Oscar ödülüne sahiptir.
IMDb puanı: 9.0/10
2. AMADEUS
1984 yapımı bu filmde Mozart'ın yeteneğini kıskanan ve onu öldürdüğünü iddia eden çağdaş besteci Antonio Salieri'nin anlattığı Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatı, başarıları ve dertleri yer alıyor. 2 saat 40 dakika uzunluğunda olan bu filmin 8 Oscar ödülü vardır.
IMDb puanı: 8.4/10
3. HAMILTON
Amerika'nın önde gelen kurucularından biri ve ilk Hazine Bakanı Alexander Hamilton'un gerçek hayatını konu alan 2020 yapımı film, Orijinal Broadway oyuncu kadrosuyla Richard Rodgers Theatre Broadway'de canlı olarak kaydedildi. Bununla birlikte 2 Primetime Emmy Ödülü olan film 2 saat 40 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.3/10
4. DOWNFALL (ÇÖKÜŞ)
2004 yapımı filmde Adolf Hitler'in son sekreteri Traudl Junge, Nazi diktatörünün İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Berlin'deki sığınağındaki son günlerini anlatıyor. 1 Oscar’a aday gösterilen bu film 2 saat 36 dakikadır.
IMDb puanı: 8.2/10
5. PASSION JOAN OF ARC (JEANNE D’ARC’IN TUTKUSU)
Filmde 1431'de Yüzyıl Savaşları sırasında ülkesi Fransa için orduya katılarak İngilizlere karşı savaşan Katolik azizesi Jeanne d'Arc'ın esir düştükten sonra Tanrı ile konuştuğunu ileri sürdüğü için kafirlik suçuyla yargılanması, zindanlarda işkence görmesi ve yakılarak ölüme mahkûm edilmesi anlatılıyor. 1 saat 50 dakika süren bu filmin yönetmeni Carl Theodor Dreyer, filmi Fransız Milli Müzesi'nde korunan mahkeme kayıtlarına ve tutulan günlüklere dayandırarak yaptı. 1928 yapımı bu film sessiz bir filmdir.
IMDb puanı: 8.1/10
6. HACKSAW RIDGE (SAVAŞ VADİSİ)
Filmde 2. Dünya Savaşı Amerikan Ordusu doktoru Desmond T. Doss, Okinawa Muharebesi sırasında görev yapan insanları öldürmeyi reddetmesi ve Amerikan tarihinde tek kurşun atmadan Onur Madalyası alan ilk insan olması konu alınıyor. 2016 yapımı bu filmin başrolünde Andrew Garfield yer alıyor. Ayrıca, 2 saat 19 dakika süren filmin toplamda 2 Oscar ödülü bulunuyor.
IMDb puanı: 8.1/10
7. 12 YEARS A SLAVE (12 YILLIK ESARET)
Steve Mcqueen tarafından yönetilen filmde Kuzey'den kaçırılan ve 1841'de köleleştirilen New York doğumlu siyahi Solomon Northup'ın (Chiwetel Ejiofor) güçlü hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Michael Fassbender, Sarah Paulson, Benedict Cumberbatch ve Brad Pitt gibi isimlerin yer aldığı 2013 yapımı bu filmin toplamda 3 Oscar’ı vardır.
IMDb puanı: 8.1/10
8. THE KING’S SPEECH (ZORAKİ KRAL)
2010 yapımı bu filmin başrolünde Helena Bonham Carter ve Colin Firth gibi isimler yer alıyor. 1 saat 58 dakika uzunluğundaki filmin 4 Oscar ödülü vardır. Filmde Kral George VI'nın, 1936'da Britanya İmparatorluğu tahtına beklenmedik yükselişinin ve kararsız hükümdarın kekemeliğinin üstesinden gelmesine yardım eden konuşma terapistinin hikayesi anlatılıyor.
IMDb puanı: 8.0/10
9. ELIZABETH (KRALİÇE ELIZABETH)
1998 yapımı bu filmde Kraliçe Elizabeth'in saltanatının ilk yıllarının zorlukları ve kraliçe rolüne alışırken kişisel yaşamındaki karmaşıklıklar anlatılıyor. 2 saat 4 dakika süren filmin başrolünde ise Cate Blanchett yer alıyor. Ayrıca, filmin 1 Oscar ödülü bulunuyor.
IMDb puanı: 7.4/10
10. LINCOLN
ABD Başkanı Abraham Lincoln’ün hayatının son 4 ayına odaklanan filmde İç Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Lincoln’ün köleleri özgürleştirme kararı konusunda kendi kabinesindeki pek çok kişiyle kavgası gibi olaylar anlatılıyor. Bununla birlikte Steven Spielberg tarafından çekilen bu film 2 Oscar’a sahiptir. Ayrıca, başrolünde Daniel Day-Lewis bulunan 2012 yapımı bu film 2 saat 30 dakikadır.
IMDb puanı: 7.3/10