Tarih ve doğa şehri Van ilkbaharda bir başka güzel

AA'nın haberine göre Van, Çavuştepe, Ayanis, Hoşap, Yoncatepe, Amik ve Anzaf kaleleri, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa, Hüsrev Paşa gibi tarihi camileri ve başta Akdamar olmak üzere birçok kilise ve Selçuklu mezarlığıyla kültür ve inanç turizminde öne çıkan Van, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.